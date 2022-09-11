90 днів зими вирішать більше, ніж 30 років незалежності України – Зеленський

Найближча зима стане справжнім випробуванням як для України, так і для світу, який має остаточно звільнитися від російської енергетичної залежності. Про це у своєму виступі на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) у Києві сказав президент України Володимир Зеленський.

«Це найскладніша зима для всього світу… Росія робить усе, щоб за 90 днів цієї зими зламати спротив України, спротив Європи та спротив світу. Бо це те, на що Росія сподівається, це її останній аргумент, – сказав Володимир Зеленський. – Попереду 90 днів, які вирішать більше, ніж 30 років незалежності України. 90 днів, які вирішать більше, ніж усі роки існування Європейського Союзу. Зима визначить наше майбутнє».