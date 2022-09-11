Великий перелам: NYT про те, що для росіян означає втрата Ізюма

Те, що росіяни намагаються видати за «перегрупування», є великою поразкою, інформує ZN.ua.

Великий перелам: NYT про те, що для росіян означає втрата Ізюма
Військові ЗСУ деокупували Ізюм на Харківщині

У війні, яка місяцями була визначена жорстокими битвами між двома арміями вздовж здебільшого статичних ліній фронту протяжністю 1500 миль, приголомшлива швидкість просування України на північному сході країни змінила конфлікт за лічені дні. Так втрату росіянами Ізюму оцінює газета The New York Times.

Російські війська оточили Ізюм наприкінці лютого, три тижні тримали в облозі і лише тоді захопили його. Росія використовувала Ізюм як оперативну базу, командний центр та зручний транспортний вузол для захоплення східного Донбасу, що навесні стало головною метою Кремля після невдалого нападу на Київ.

За цей час Україна пережила артилерійський голод навесні, а потім її військово-політичне керівництво довго анонсувало контрнаступ на півдні, пише NYT, фактично давши росіянам підвезти туди більше сил. І саме завдяки цьому ЗСУ змогли вдало вдарити на Харківщині.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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