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2022-09-11
Міський голова Миколаєва повідомив про потужні обстріли міста
Внаслідок російських ударів постраждало щонайменше дев'ять осіб, інформує
© Михайло Штекель/ Радіо Свобода
Неспокійна ніч в Миколаївській області пройшла під звуки сигналів повітряної тривоги та російських обстрілів. В результаті обстросійських ударів рілів поранення дістали дев'ять осіб, заявив міський голова Миколаєва
"Сьогодні вночі Миколаїв зазнав потужних обстрілів. Пошкоджені житлові будинки. За попередніми даними, 9 осіб дістали поранення різного ступеню, четверо з них досі перебувають у лікарні" - йдеться в повідомленні.
Крім того, сьогодні пролунали вибухи й в сусідній Дніпропетровській області. Внаслідок ворожого обстрілу постраждали мирні мешканці.
Дар’я Кєпова, ZN.ua