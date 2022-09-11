Міський голова Миколаєва повідомив про потужні обстріли міста

Внаслідок російських ударів постраждало щонайменше дев'ять осіб, інформує ZN.ua.

Міський голова Миколаєва повідомив про потужні обстріли міста
© Михайло Штекель/ Радіо Свобода

Неспокійна ніч в Миколаївській області пройшла під звуки сигналів повітряної тривоги та російських обстрілів. В результаті обстросійських ударів рілів поранення дістали дев'ять осіб, заявив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Сьогодні вночі Миколаїв зазнав потужних обстрілів. Пошкоджені житлові будинки. За попередніми даними, 9 осіб дістали поранення різного ступеню, четверо з них досі перебувають у лікарні" - йдеться в повідомленні.

Крім того, сьогодні пролунали вибухи й в сусідній Дніпропетровській області. Внаслідок ворожого обстрілу постраждали мирні мешканці.


Дар’я Кєпова, ZN.ua





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