Міський голова Миколаєва повідомив про потужні обстріли міста

Неспокійна ніч в Миколаївській області пройшла під звуки сигналів повітряної тривоги та російських обстрілів. В результаті обстросійських ударів рілів поранення дістали дев'ять осіб, заявив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич .

"Сьогодні вночі Миколаїв зазнав потужних обстрілів. Пошкоджені житлові будинки. За попередніми даними, 9 осіб дістали поранення різного ступеню, четверо з них досі перебувають у лікарні" - йдеться в повідомленні.

Крім того, сьогодні пролунали вибухи й в сусідній Дніпропетровській області. Внаслідок ворожого обстрілу постраждали мирні мешканці.