Резніков розкрив деталі телефонної розмови з міністром оборони Білорусі
"У мене була проста реакція, у відповідь я сказав, що ми із задоволенням приймемо акт капітуляції РФ, крапка»", інформує
Під час панельної
«Йому було дуже неприємно, ніяково, але він каже: «Я виконую функцію посередника передаю вам пропозицію від міністра Шойгу, що вони пропонують погодитись на швидку капітуляцію з боку України й тоді спецоперація буде завершена». У мене була проста реакція, у відповідь я сказав, що ми із задоволенням приймемо акт капітуляції РФ, крапка», - деталізує Резніков.