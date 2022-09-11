Резніков розкрив деталі телефонної розмови з міністром оборони Білорусі

"У мене була проста реакція, у відповідь я сказав, що ми із задоволенням приймемо акт капітуляції РФ, крапка»", інформує ZN.ua.

Резніков розкрив деталі телефонної розмови з міністром оборони Білорусі
© Міністерство оборони України

Під час панельної дискусії в рамках Ялтинської європейської стратегії (YES) очільник МО України Олексій Резніков, який нещодавно констатував, що армія РФ вже точно не є «другою у світі», поділився, що 22 лютого отримав дзвінок з Білорусі. Телефонував тамтешній міністр оборони Віктор Хренін і в розмові передав пропозицію росіян капітулювати.

«Йому було дуже неприємно, ніяково, але він каже: «Я виконую функцію посередника передаю вам пропозицію від міністра Шойгу, що вони пропонують погодитись на швидку капітуляцію з боку України й тоді спецоперація буде завершена». У мене була проста реакція, у відповідь я сказав, що ми із задоволенням приймемо акт капітуляції РФ, крапка», - деталізує Резніков.


Оксана Коваль, ZN.ua





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