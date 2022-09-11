Держсекретар США та голова Єврокомісії обговорили підтримку України
ЄС та США об'єдналися у допомозі для України.
Держсекретар США Ентоні Блінкен та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн обговорили у суботу підтримку України та енергетичну безпеку в Європі.
Урсула фон дер Ляєн подякувала Блінкену за інформування про його візит до Києва та "за обмін думками щодо нашої допомоги у сфері безпеки та економіки України".
"ЄС та США об'єднані цілями та діями. Ми підтримуємо Україну в її мужній боротьбі", - написала фон дер Ляєн у
Відмінно до— Ursula von der Leyen (@vonderleyen)
@SecBlinkenдля того, щоб розвідати мене про його знайомство з Києвом і для нашого обміну на нашій особливій стратегії та економічної допомоги в Україні.
???? are united in purpose and action.
We stand by Ukraine in its courageous struggle.
September 10, 2022
Блінкен у свою чергу зазначив, що США та ЄС продовжать тісну координацію щодо підтримки України та просування європейської енергетичної безпеки.
Spoke with— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken)
@vonderleyen завжди для продовження нашоїclose coordination on support до Ukraine і promoting European energy security. Grateful for our vital US-EU partnership. #UnitedWithUkraine September 10, 2022