Держсекретар США та голова Єврокомісії обговорили підтримку України

Держсекретар США Ентоні Блінкен та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн обговорили у суботу підтримку України та енергетичну безпеку в Європі.

Урсула фон дер Ляєн подякувала Блінкену за інформування про його візит до Києва та "за обмін думками щодо нашої допомоги у сфері безпеки та економіки України".

"ЄС та США об'єднані цілями та діями. Ми підтримуємо Україну в її мужній боротьбі", - написала фон дер Ляєн у Twitter .