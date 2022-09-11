Держсекретар США та голова Єврокомісії обговорили підтримку України

Держсекретар США Ентоні Блінкен та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн обговорили у суботу підтримку України та енергетичну безпеку в Європі.

Урсула фон дер Ляєн подякувала Блінкену за інформування про його візит до Києва та "за обмін думками щодо нашої допомоги у сфері безпеки та економіки України".

"ЄС та США об'єднані цілями та діями. Ми підтримуємо Україну в її мужній боротьбі", - написала фон дер Ляєн у Twitter .

Відмінно до @SecBlinken для того, щоб розвідати мене про його знайомство з Києвом і для нашого обміну на нашій особливій стратегії та економічної допомоги в Україні.



???? are united in purpose and action.



We stand by Ukraine in its courageous struggle. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 10, 2022

Блінкен у свою чергу зазначив, що США та ЄС продовжать тісну координацію щодо підтримки України та просування європейської енергетичної безпеки.