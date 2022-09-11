Держсекретар США та голова Єврокомісії обговорили підтримку України

ЄС та США об'єдналися у допомозі для України.

Держсекретар США та голова Єврокомісії обговорили підтримку України
© twitter/vonderleyen

Держсекретар США Ентоні Блінкен та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн обговорили у суботу підтримку України та енергетичну безпеку в Європі.

Урсула фон дер Ляєн подякувала Блінкену за інформування про його візит до Києва та "за обмін думками щодо нашої допомоги у сфері безпеки та економіки України".

"ЄС та США об'єднані цілями та діями. Ми підтримуємо Україну в її мужній боротьбі", - написала фон дер Ляєн у Twitter.

Відмінно до @SecBlinken для того, щоб розвідати мене про його знайомство з Києвом і для нашого обміну на нашій особливій стратегії та економічної допомоги в Україні.

???? are united in purpose and action.

We stand by Ukraine in its courageous struggle.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 10, 2022

Блінкен у свою чергу зазначив, що США та ЄС продовжать тісну координацію щодо підтримки України та просування європейської енергетичної безпеки.

Spoke with @vonderleyen завжди для продовження нашої close coordination on support до Ukraine і promoting European energy security. Grateful for our vital US-EU partnership. #UnitedWithUkraine

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 10, 2022


Оксана Лебедина, ZN.ua





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