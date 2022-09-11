Папа Римський закликав молитися про усунення небезпеки ядерної війни

Про початок третьої світової війни Папа попереджав ще кілька років тому, інформує ZN.ua.

Папа Римський закликав молитися про усунення небезпеки ядерної війни
© ИноСМИ

Папа Франциск заявив, що світ, незважаючи на дві трагічні світові війни, так і не навчився поважати права людини, міжнародне право та співробітництво. Він зазначив, що посилюються як анахронічні конфлікти, а й крайній, агресивний націоналізм.

У результаті забезпечення панування спалахують нові війни, у яких гинуть ні в чому не винні люди, зокрема діти. Папа згадав свої слова кількарічної давності про те, що Третя світова війна йде частинами. Він заявив, що зараз необхідно говорити про тотальну світову війну.

Він нагадав, що св. Іван Павло II дякував Богові за спасіння світу від ядерної війни. Він сказав, що, на жаль, нам знову доводиться молити Бога про це, тому що така загроза виникає знову.

За словами Папи, необхідно мобілізувати всі знання, засновані на науці та досвіді, щоб подолати бідність, нові форми рабства та уникнути воєн.

Франциск закликав відмовитися від досліджень, неминучою метою яких є смерть у «конкретних історичних обставинах». Він закликав вчених всього світу об'єднати свої зусилля, щоб «роззброїти науку та створити сили для миру».


Оксана Лебедина, ZN.ua





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