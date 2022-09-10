Названо дату та місце поховання королеви Єлизавети

Похорон королеви Великої Британії Єлизавети відбудеться у понеділок, 19 вересня, повідомив Букінгемський палац у суботу, 10 вересня.

Подія відбудеться наприкінці офіційного 10-денного періоду жалоби після смерті королеви Єлизавети, яка померла 8 вересня у віці 96 років. Панахида пройде об 11:00 у Вестмінстерському абатстві.

Похорон королеви стане першим державним похороном після похорону її першого прем'єр-міністра сера Вінстона Черчілля в 1965 році.

Хоча її батько, Георг VI, вибрав каплицю Святого Георгія у Віндзорському замку для своєї служби, тіло його дочки буде доставлене до Вестмінстерського абатства, де вона вийшла заміж і була коронована, а потім у Віндзор для поховання в королівському склепі.

Перед похороном королева чотири дні лежатиме у Вестмінстер-холі, щоб публіка могла віддати шану.

Труна з тілом королеви зараз знаходиться у бальному залі замку Балморал і в неділю буде доставлена ??до палацу Холірудхаус в Единбурзі.

У понеділок відбудеться процесія за участю короля та членів королівської родини, коли труну доставлять до міського собору Святого Джайлса. Він залишиться там до вівторка, щоб люди в Шотландії могли засвідчити свою повагу.

У вівторок увечері труну у супроводі принцеси Анни буде доставлено з аеропорту Единбурга до Королівських ВПС Нортхолт, а потім доставлено до Букінгемського палацу.

У середу вдень його перевезуть у Вестмінстер-хол, де перебуватиме до ранку державний похорон. У представників громадськості буде можливість відвідати Вестмінстер-хол, щоб віддати шану королеві.