Не встигають хапати полонених: у Куп'янську ЗСУ затримали колаборанта

Зрадниками займатимуться спецслужби.

Не встигають хапати полонених: у Куп'янську ЗСУ затримали колаборанта
© прес-центр СБУ

Українські військові затримали у звільненому Куп'янську сімох полонених, серед яких двоє кадрові російські військові, четверо мобілізовані на окупованих територіях та колаборант з Нацполіції, який перейшов на бік окупантів у Балаклії. Його справою займатимуться спецслужби. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.

"Зрадник, як і інші полонені, передані до спецслужб. Росія завжди вас покине, завжди. Усі, хто співпрацював з російськими окупантами, миттєво фільтруються і затримуються, жодної евакуації зрадників Росія не проводила, про втечу своїх військ російські генерали навіть багатьох своїх солдатів не попереджали", - повідомив Бутусов у Facebook.

Зазначимо, що полонених сьогодні не так і багато. Як повідомило джерело ZN.UA у МВС - а Нацгвардія не відстає від ЗСУ у контрнаступі і вчора в Балаклії вже відкрила відділення поліції - "полонених близько 150 орків. Не встигаємо хапати: або дезертири розбігаються лісами, або драпають так, що наздогнати не встигаємо!".


Оксана Лебедина, ZN.ua





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