ЗСУ просуваються на північ Харківщини: свіжі дані контрнаступу та карта

У суботу, 10 вересня, стали відомі нові дані про контрнаступ Збройних сил України на Харківському напрямку.

Про це повідомляє "Апостроф", інформує Апостроф .

На цій карті видно, що ЗСУ знаходяться в районі Ізюму. Також повідомляється, що російські окупанти зробили черговий "жест доброї волі".

Крім того, українські війська почали рух на північ Харківської області. Є повідомлення, що росіяни вже йдуть із Вовчанська.

У свою чергу, український журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що ЗСУ звільнили населений пункт Артемівка у Харківській області.