Українські військові зайшли в Ізюм – заступник мера

Захисники України вже працюють на території міста Ізюм Харківської області. Вони підняли над ним український прапор, але ще не закінчили операцію з визволення від російських окупантів. Про це повідомив заступник мера Ізюма Володимир Мацокін у ефірі Радіо НВ .

«В Ізюмі - наші Збройні сили України. Не можна сказати, що військова операція по визволенню Ізюма закінчена, але наші військові працюють. І над горою Крем’янець, а це найвища точка Харківської області, вже майоріє наш синьо-жовтий прапор. Це підтверджено. ... Це справжнє свято — День визволення нашого міста. 10 вересня — день визволення Ізюма від російських загарбників», — заявив Мацокін.

Водночас, Генеральний штаб Збройних сил України не повідомляв про проведення операцій на території міста.

На карті DeepState поки не відображені зміни лінії фронту поблизу міста.