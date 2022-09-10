Зеленський зібрав Ставку: забезпечення озброєнь у довгостроковій перспективі стає актуальним

Учасники зустрічі обговорили процес окупації українських територій, інформує ZN.ua.

Зеленський зібрав Ставку: забезпечення озброєнь у довгостроковій перспективі стає актуальним
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Президент України Володимир Зеленський зібрав у суботу, 10 вересня, Ставку Верховного Головнокомандувача, на якій заслухали доповіді командувачів військ оперативних груп з активних дій сил оборони з деокупації українських територій. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

В результаті було ухвалено рішення щодо забезпечення безпеки в деокупованих населених пунктах.

Зазначається, що враховуючи ситуацію на фронті, актуальною стає співпраця з партнерами щодо забезпечення озброєнь у середній та довгостроковій перспективі. Учасники засідання також розглянули ситуацію із матеріально-технічним забезпеченням української армії та визначили нагальні потреби сил оборони України.

У засіданні взяли участь Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр оборони Олексій Рєзніков, командувач Силами спеціальних операцій ЗСУ Віктор Хоренко, командувач Національної гвардії Юрій Лебідь, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов та інші.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков поділився підсумками засідання "Рамштайн-5". За його словами, союзники закріпили курс на довгострокову підтримку України.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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