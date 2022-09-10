"Я руський, я з росії": у школі Дніпра розгорівся скандал через підручник, відео

"Я руський, я з росії": у школі Дніпра розгорівся скандал через підручник, відео

В одному із тестових завдань у школі з англійської мови у Дніпрі йшлося, що рідна мова українців - російська.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Коли батьки зауважили це викладачам, ті відповіли - методика авторська, написана багато років тому російською і переробити її вони не можуть

Наталія Паришкура не стримує емоцій, коли гортає підручник, виданий її сину в одній з найвідоміших мовних шкіл Дніпра. І хоч зізнається, що гидко, читає текст, який педагоги дають учням для перекладу.

«"Я росіянин, я з росії, я в зеленому", далі - "вони українці, та їх рідна мова російська!". Оце вже була та межа, яку я вже не витримала. Вибачте, але для моєї сім’ї не прийнятно, щоб моя дитина читала, артикулювала «я русский, я из россии», коли росіяни вбивають наших дітей», - каже жінка.

Цей текст пропонують перекласти під час співбесіди тим, хто хоче вступити до школи. Твердження про рідну мову українців, каже жінка, обурило не лише її. Ще й викладання, як з'ясувалось, тут виключно російською. «Мені пише зауч цієї школи і говорить, що думаю, що для вашої дитини це буде проблема, на жаль, ми вам не підійдемо», - пригадує Наталія.

Після скандалу у школі таки пообіцяли замінити російськомовні підручники на українські. Планують зробити це до кінця року, хоча через свою мовну позицію кількох учнів вже втратили - батьки забрали дітей зі школи.


Алексей Ионов, politeka.net





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