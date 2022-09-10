Кабмін заборонив усиновлювати дітей у кількох випадках: кого це торкнеться

На усиновлення дітей, позбавлених батьківського піклування, наклали заборону, інформує ZN.ua.

Кабмін заборонив усиновлювати дітей у кількох випадках: кого це торкнеться

Уряд ухвалив рішення, яке не дозволить у ряді випадків усиновлювати дітей, позбавлених батьківського піклування. Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, не зможуть усиновити дітей, батьки яких перебувають на територіях, де відбуваються військові чи бойові дії, перебувають в оточенні чи окупації, і не можуть якісно виконувати обов'язки щодо виховання та утримання дитини.

Не можна буде усиновлювати дітей, батьки яких перебувають у розшуку як зниклі безвісти за особливих обставин або визнані зниклими безвісти за особливих обставин;

Також не можна усиновити дитину, батьки якої перебувають у полоні або затримані, взяті до заручників органами влади держави-агресора.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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