Російські загарбники знову атакували Харків: є загиблий і поранені

Поки Збройні сили України просуваються територію Харківщини російські військові ввечері 10 вересня вчергове обстріляли її обласний центр з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов і голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Окупанти вдарили по Холодногірського району приблизно о 18:30. За попередніми даними міського голови, було два влучення ворожих снарядів – у житловий будинок і в адміністративно-виробниче приміщення.

Терехов зазначив, що внаслідок атаки РФ по Харкову загинула одна людина, ще двоє дістали поранення, інформує ZN.ua .

Загарбники також пошкодили кілька приватних будинків. У одному з помешкань здійнялася пожежа.