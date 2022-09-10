Російські загарбники знову атакували Харків: є загиблий і поранені

Армія РФ обстріляла Холодногірський район.

Російські загарбники знову атакували Харків: є загиблий і поранені
Фото ілюстративне
© Олег Синєгубов/Telegram

Поки Збройні сили України просуваються територію Харківщини російські військові ввечері 10 вересня вчергове обстріляли її обласний центр з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов і голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Окупанти вдарили по Холодногірського району приблизно о 18:30. За попередніми даними міського голови, було два влучення ворожих снарядів – у житловий будинок і в адміністративно-виробниче приміщення.

Терехов зазначив, що внаслідок атаки РФ по Харкову загинула одна людина, ще двоє дістали поранення, інформує ZN.ua.

Загарбники також пошкодили кілька приватних будинків. У одному з помешкань здійнялася пожежа.


Максим Царук, ZN.ua





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