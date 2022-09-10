"Йдемо далі!": у звільненому Куп'янську почали "полювання" на колаборантів, у СБУ показали фото зрадників

"Йдемо далі!": у звільненому Куп'янську почали "полювання" на колаборантів, у СБУ показали фото зрадників

У СБУ підтвердили звільнення Куп'янська на Харківщині від окупантів і вже розпочали відлов колаборантів.

На офіційному каналі СБУ офіційно підтвердили повернення міста під контроль України.

"Спецпризначенці ЦСО «А» СБУ в Куп’янську, який був і завжди буде українським! Ми звільнимо нашу землю до останнього сантиметра! Йдемо далі! Слава Україні!", — сказано в повідомленні.

СБУ вже викрила двох колаборантів на нещодавньо деокупованій території Харківщини. Про підозру повідомили двом громадянам, які погодилися на співпрацю з рф і добровільно обійняли посади при окупаційній так званій «тимчасовій військовій адміністрації Харківської області».

Встановлено, що 55-річний місцевий мешканець перейшов на бік ворога невдовзі після захоплення Куп’янська російськими окупаційними військами. Він добровільно обійняв посаду керівника ДП «Куп’янське лісове господарство» і пропонував іншим працювати у створеному загарбниками лісгоспі.

47-річна місцева жителька також добровільно перейшла на бік ворога і погодилась на посаду головного бухгалтера згаданого ДП.

Наразі обоє зловмисників переховуються на тимчасово окупованій території України, прикриваючись військами рф, які тікають із займаних раніше позицій.


Тарас Галушко, politeka.net





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