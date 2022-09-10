В очікуванні ЗСУ? Пабліки окупованого Донецька із захопленням відреагували на контрнаступ ЗСУ

Люди у місцевих Telegram-каналах Донецька із захопленням реагують на фотографії Збройних Сил України у Куп'янську Харківської області, яке за неофіційною інформацією звільнили українські воїни, інформує Апостроф.

Захоплені смайлики залишили підписники одного з місцевих Telegram-каналів "Типичный Донецк".

Так, 9 вересня адміністратори каналу розмістили фото українських захисників біля стели при в'їзді до Куп'янська. Під фото найбільше назбиралося реакції у вигляді червоного серця, яке поставили вже 6 500 користувачів. На другому місці за популярністю з великим відривом виявилася реакція у вигляді смайлика, якого нудить - 1 856 таких емодзі. Пальців нагору поставили 717 людей, урочистих – 65, вогонь – 52, а закоханого емодзі – 77.

Фото: t.me/itsdonetsk

Наступного дня адміністратори цього ж пабліка вранці опублікували фото ЗСУ вже у самому Куп'янську біля місцевої адміністрації. Тут сердець виявилося ще більше - 9 692, а також пальців вгору - 624, вогнів - 56, оплесків - 54, закоханих емодзі - 46. Смайлики, яких нудить поставили 1 856 користувачів.

Фото: t.me/itsdonetsk

У свою чергу, на новину про появу на прилавках так званої "ДНР" овочів та фруктів з окупованого Херсонської області та Запоріжжя користувачі відреагували безліччю емодзі, яких нудить - 2 186.

Фото: t.me/itsdonetsk


Катерина Глянько, Апостроф





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