За три дні українські захисники знищили повітряних цілей РФ на 157,5 млн доларів

За три дні ЗСУ знищили повітряних цілей військ РФ на 157,5 мільйонів доларів. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

«Усього за три дні війни окупанти пустили на вітер близько 157,5 мільйонів доларів США . І йдеться лише про засоби повітряного нападу: крилаті ракети, літаки та гелікоптери, знищені підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил, ППО Сухопутних військ та ДШВ протягом 5 –7 вересня», - йдеться у повідомленні.

Підрахунок втрат ворога провели у Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що одними із найдорожчих і найтехнологічніших ракет на озброєнні Росії є крилаті ракети Х-101.

«Так от, шість Х-101 противник випустив по Україні 5 вересня (п’ять із них збито ППО Повітряних Сил). Орієнтовна вартість Х-101 – 13 мільйонів доларів за одиницю. 13 х 6 = 78 млн доларів», - повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Крім того, українські захисники знищили:

дві керовані авіаційні ракети Х-59 – 600 тис. (300 тис. доларів за одиницю);

два ударних вертольоти Ка-52 на 32, 4 млн доларів (16,2 млн доларів за од.) та ударний вертоліт Мі-24 (12,5 млн доларів за одиницю);

три штурмовики Су-25 на суму 33 млн доларів (11 млн доларів за одиницю);

десять безпілотників оперативно-тактичного рівня типу «Орлан-10» – 1 млн доларів (100 тис. доларів за одиницю).

Таким чином, за орієнтовними підрахунками, лише за три доби втрати РФ «у небі» склали 157 500 000 доларів США .

«Протиповітряна оборона продовжує працювати на перемогу», - наголосили українські захисники.