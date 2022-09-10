Загальна мобілізація: кого з військовозобов’язаних призвуть до армії

В Україні мобілізують чоловіків від 18 до 60 років.

Загальна мобілізація: кого з військовозобов’язаних призвуть до армії
© Сухопутні війська ЗСУ/Facebook

Через військове вторгнення РФ в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Порядок проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації визначений законом «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Загальна мобілізація: що це означає

Загальна мобілізація – це оперативний механізм поповнення лав Збройних сил, який проводиться одночасно на всій території України.

Він стосується всіх органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних сил України, інших військових формувань, органів і сил Цивільної оборони України, галузей національної економіки, державних та приватних підприємств, установ і організацій.

Під час дії загальної мобілізації призову підлягають чоловіки від 18 до 60 років, які можуть виконувати військовий обов’язок.

Кого призивають до армії під час загальної мобілізації

Призову підлягають усі військовозобов’язані громадяни України, придатні до військової служби або ті, які перебувають в запасі (резервісти). Першочергово мобілізують тих, хто має досвід у військовій справі.

Громадяни призовного віку мають з’явитися за викликом військових комісаріатів для постановки на військовий облік і визначення призначення на воєнний час.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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