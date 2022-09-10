Новостей.COM ⇒
2022-09-10
ЗСУ звільнили від російських окупантів Куп’янськ на Харківщині
Оприлюднені фото зі звільненого міста
Куп'янськ звільнено© 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка
Збройні сили України звільнили від російських загарбників Куп’янськ Харківської області. Про це повідомила радниця голови облради Наталія Попова.
"Куп’янськ – це Україна! Слава ЗСУ!", -
Офіційного підтвердження від Генштабу ЗСУ наразі немає, проте у соцмережах з’явились численні фото зі звільненого Куп’янська. Також про звільнення міста повідомляли численні блогери та народні депутати.
Центр стратегічних комунікацій ЗСУ оприлюднив фото звіт з однієї з шкіл Куп’янська, де була розміщена база російських окупантів.
«Однією зі своїх баз в Куп'янську росіяни вибрали школу. Також вони там тримали і свій БК», -
Артем Руденко, ZN.ua