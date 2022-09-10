ЗСУ звільнили від російських окупантів Куп’янськ на Харківщині

Збройні сили України звільнили від російських загарбників Куп’янськ Харківської області. Про це повідомила радниця голови облради Наталія Попова.

"Куп’янськ – це Україна! Слава ЗСУ!", - написала Попова у Facebook.

Офіційного підтвердження від Генштабу ЗСУ наразі немає, проте у соцмережах з’явились численні фото зі звільненого Куп’янська. Також про звільнення міста повідомляли численні блогери та народні депутати.

Центр стратегічних комунікацій ЗСУ оприлюднив фото звіт з однієї з шкіл Куп’янська, де була розміщена база російських окупантів.