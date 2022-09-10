ЗСУ звільнили від російських окупантів Куп’янськ на Харківщині

Оприлюднені фото зі звільненого міста

ЗСУ звільнили від російських окупантів Куп’янськ на Харківщині
Куп'янськ звільнено
© 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка

Збройні сили України звільнили від російських загарбників Куп’янськ Харківської області. Про це повідомила радниця голови облради Наталія Попова.

"Куп’янськ – це Україна! Слава ЗСУ!", - написала Попова у Facebook.

Офіційного підтвердження від Генштабу ЗСУ наразі немає, проте у соцмережах з’явились численні фото зі звільненого Куп’янська. Також про звільнення міста повідомляли численні блогери та народні депутати.

Центр стратегічних комунікацій ЗСУ оприлюднив фото звіт з однієї з шкіл Куп’янська, де була розміщена база російських окупантів.

«Однією зі своїх баз в Куп'янську росіяни вибрали школу. Також вони там тримали і свій БК», - прокоментували фото у Центрі.


Артем Руденко, ZN.ua





Интересные новости
ЗСУ не дали ворогу організовано піти з Високопілля: у полон потрапили десятки окупантів, фотоЗСУ не дали ворогу організовано піти з Високопілля: у полон потрапили десятки окупантів, фото
Захоплені військами РФ міста Луганської області чекає катастрофаЗахоплені військами РФ міста Луганської області чекає катастрофа
Мішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станціїМішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станції
"Кадировці" знайшли спосіб помститися росіянам за минуле: що відбувається під Херсоном"Кадировці" знайшли спосіб помститися росіянам за минуле: що відбувається під Херсоном
У Москві затримано відомого пропагандиста: ЗМІ озвучили причинуУ Москві затримано відомого пропагандиста: ЗМІ озвучили причину
Блок рекламы


Похожие новости
Контрнаступ не зупинити: яскраві фотожаби на успіхи ЗСУ та втеча окупантівКонтрнаступ не зупинити: яскраві фотожаби на успіхи ЗСУ та втеча окупантів
"Вони посипалися": журналіст детально розповів про причини провалу окупантів на Харківщині"Вони посипалися": журналіст детально розповів про причини провалу окупантів на Харківщині
Внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині загинула людина, ще 20 мирних жителів поранено — голова ОВАВнаслідок ворожих обстрілів на Харківщині загинула людина, ще 20 мирних жителів поранено — голова ОВА
ЗСУ застали окупантів зненацька, британці повідомили добрі новини: "Українські підрозділи захопили..."ЗСУ застали окупантів зненацька, британці повідомили добрі новини: "Українські підрозділи захопили..."
У деокупованому селі на Харківщини виявили перших жерт російських катуваньУ деокупованому селі на Харківщини виявили перших жерт російських катувань
ЗСУ вдарили по трьох пунктах управління і 28 об'єктах зосередження російських військ – ГенштабЗСУ вдарили по трьох пунктах управління і 28 об'єктах зосередження російських військ – Генштаб
Прихильників "руського миру" активно шукають на звільненій Харківщині: у ГБР розповіли про процесПрихильників "руського миру" активно шукають на звільненій Харківщині: у ГБР розповіли про процес
Путін збирає Раду безпеки після провалу російських військ під ХарковомПутін збирає Раду безпеки після провалу російських військ під Харковом
У ході звільнення ЗСУ затримали гауляйтера на Харківщині: фото зрадникаУ ході звільнення ЗСУ затримали гауляйтера на Харківщині: фото зрадника
Понад 10 тисяч російських військових можуть потрапити в оперативне оточення в Харківській області — росЗМІПонад 10 тисяч російських військових можуть потрапити в оперативне оточення в Харківській області — росЗМІ
Последние новости
Подгружаем последние новости