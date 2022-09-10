Війська РФ відчувають тиск як на північному, так і на південному флангах — Міноборони Британії

Війська РФ не підготувалися до наступу ЗСУ належним чином, інформує ZN.ua.

Війська РФ відчувають тиск як на північному, так і на південному флангах — Міноборони Британії
© Минобороны РоSSии/t.me

Через контрнаступ ЗСУ війська РФ відчувають тиск як на північному, так і на південному флангах. Про це повідомляє Міноборони Британії.

«Українські сили розпочали наступальні дії на півдні Харківської області 6 вересня 2022 року. Передові частини просунулися до 50 км на територію, яка раніше була під контролем Росії», - йдеться у повідомленні.

Аналітики британської розвідки вважають, що російські війська, ймовірно, «були заскочені зненацька».

«Сектор утримувався слабко і українські підрозділи захопили або оточили кілька населених пунктів», - зазначає Міноборони Британії.

На думку британської розвідки, російські сили навколо Ізюма, ймовірно, стають все більш ізольованими.

«Українські частини тепер «загрожують» Куп'янську. Його звільнення було б значним ударом для Росії, оскільки місто розташоване на шляхах постачання до лінії фронту на Донбасі», - йдеться у повідомленні.

Оскільки українські операції також тривають на Херсонщині, фронт російської оборони відчуває тиск як на північному, так і на південному флангах, зазначає Міноборони Британії.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 September 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/87pwGSujtp

?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/GitWVZvd3S

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) September 10, 2022


Анастасія Гурін, ZN.ua





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