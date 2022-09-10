США поповнюють власні запаси озброєння і не забувають про Україну

Міністерство оборони США активно укладає контракти з виробниками зброї, щоб поповнити арсенали, інформує ZN.ua.

США поповнюють власні запаси озброєння і не забувають про Україну
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З моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Сполучені Штати виділили нашій країні допомоги на понад $14,5 млрд. Про це розповів Білл ЛаПланте, заступник міністра оборони США з питань закупівель і забезпечення, під час брифінгу в Пентагоні.

Частина наданої допомоги була придбана за контрактами у виробників оборонної промисловості в рамках Ініціативи сприяння безпеці України. Але значна частина обладнання та зброї, вартістю близько $12,5 млрд, була надана за рахунок власних арсеналів США.

«Це означає, що такі речі, як ракети Javelin і Stinger, системи залпового вогню HIMARS і безпілотні літальні системи Switchblade, наприклад, були вилучені безпосередньо з наявного військового інвентарю США для відправки за кордон», — розповів чиновник.

З огляду на це, в Пентагоні роблять все, аби поповнити кількість та номенклатуру озброєння, щоб підтримувати на необхідному рівні боєздатність американської армії.

Як повідомляється, Міністерство оборони вже уклало контракти з низкою виробників, щоб повернути військовим підрозділам те, чим вони поділились для підтримки України. Щоб оптимізувати та пришвидшити цей процес, Міноборони вживає заходів для стимулювання виробництва та швидкого укладання контрактів.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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