США поповнюють власні запаси озброєння і не забувають про Україну

З моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Сполучені Штати виділили нашій країні допомоги на понад $14,5 млрд. Про це розповів Білл ЛаПланте, заступник міністра оборони США з питань закупівель і забезпечення, під час брифінгу в Пентагоні.

Частина наданої допомоги була придбана за контрактами у виробників оборонної промисловості в рамках Ініціативи сприяння безпеці України. Але значна частина обладнання та зброї, вартістю близько $12,5 млрд, була надана за рахунок власних арсеналів США .

«Це означає, що такі речі, як ракети Javelin і Stinger, системи залпового вогню HIMARS і безпілотні літальні системи Switchblade, наприклад, були вилучені безпосередньо з наявного військового інвентарю США для відправки за кордон», — розповів чиновник.

З огляду на це, в Пентагоні роблять все, аби поповнити кількість та номенклатуру озброєння, щоб підтримувати на необхідному рівні боєздатність американської армії.

Як повідомляється, Міністерство оборони вже уклало контракти з низкою виробників, щоб повернути військовим підрозділам те, чим вони поділились для підтримки України. Щоб оптимізувати та пришвидшити цей процес, Міноборони вживає заходів для стимулювання виробництва та швидкого укладання контрактів.