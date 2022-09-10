Внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині загинула людина, ще 20 мирних жителів поранено — голова ОВА

Минулої доби війська РФ обстріляли Харків та область. Внаслідок ворожих обстрілів загинула людина, ще 20 мирних жителів отримали поранення. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

«Харківщина. 10 вересня. Близько 1 ночі був обстріляний Харківський район. У Новій Водолазі зруйнований приватний будинок, сталася пожежа. На жаль, загинула 62-річна жінка», - йдеться у повідомленні.

За словами голови ОВА, окупанти завдавали масованих ударів по Харкову, а також по населених пунктах Ізюмського, Чугуївського та Богодухівського районів області.

Унаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, також сталися пожежі.

Голова ОВА підкреслив, що загарбники намагаються помститися за успішні дії ЗСУ по звільненню Харківщини.

«Тому вчора вдень ворог масовано обстрілював мирних людей у Харкові та звільненій Балаклії. У Харкові поранень зазнали 14 цивільних, 3 з яких - діти. В Ізюмському районі госпіталізували 5 людей. Крім того, 1 чоловік поранений у Харківському районі», - повідомив Синєгубов.

Він також додав, що на лінії зіткнення продовжуються запеклі бої. Українські захисники проводять успішні операції зі звільнення території від російських загарбників.

Голова ОВА нагадав, що на Харківщині ЗСУ вклинилися в оборону противника на глибину до 50 км.

«Звільнено або взято під контроль понад 30 населених пунктів області. І це далеко не все…», - написав Синєгубов.