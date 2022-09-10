Росія перекидає 1 300 “кадирівців” під Херсон – Генштаб

Нещодавно речник Одеської ОВА Сергій Братчук заявив, що «кадирівці» на Херсонщині хочуть помститися російським десантникам за звірства їх попередників у Чечні, інформує ZN.ua.

На херсонський напрямок, для підсилення російського угруповання, перекинули сформований підрозділ так званих “кадирівців”, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Його чисельність становить приблизно 1300 осіб.

Нагадаємо, нещодавно речник Одеської ОВА Сергій Братчук заявив, що «кадирівці» на Херсонщині хочуть помститися російським десантникам за звірства їх попередників у Чечні.


Оксана Коваль, ZN.ua





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