Понад 14 тисяч цивільних постраждали через війну РФ проти України, серед них 5 767 загиблих — ООН

Згідно з даними ООН , понад 14 тисяч мирних жителів постраждали унаслідок війни РФ проти України, серед них 5 767 загиблих. Про це повідомила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер.

«Нами перевірено та підтверджено 14 059 жертв серед цивільного населення. Унаслідок бойових дій загинули 5 767 цивільних осіб, 8 292 дістали поранень. Ми неодноразово зазначали, що фактичні цифри, ймовірно, є набагато більшими», - йдеться у повідомленні.

Від 24 лютого Місія ООН підтвердила, що принаймні 416 людей стали жертвами свавільних затримань і насильницьких зникнень на територіях, окупованих військами РФ , або на територіях, контрольованих на той час окупантами та пов’язаними озброєними групами. З них 16 людей знайдено мертвими, 166 — звільнено.

Також ООН повідомляє про фіксацію низки порушень щодо військовополонених.

В ООН заявили, що Місія отримала безперешкодний доступ до місць інтернування та тримання під вартою на території, яка контролюється урядом України. Однак Росія не надала доступу до місць утримання військовополонених.

«Це спричиняє ще більше занепокоєння, оскільки нами було зафіксовано, що військовополонені, які перебували в полоні Російської Федерації та трималися під вартою Збройними силами Російської Федерації або пов’язаними озброєними групами, зазнавали катувань і жорстокого поводження», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, ООН отримала інформацію про жахливу ситуацію щодо стану здоров’я українських військовополонених у колонії біля Оленівки. Багато з них хворіють на інфекційні захворювання, зокрема гепатит А та туберкульоз.