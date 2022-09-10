Військовий облік жінок: для українок яких професій він буде обов'язковим

Початок процесу взяття на військовий облік жінок певних спеціальностей відтермінували до 1 жовтня 2023 року. Відповідно до законопроєкту, що рекомендований для ухвалення Верховною Радою, жінки-медики мають обов'язково стати на військовий облік, але зараз їх постановка на облік є добровільною. Про це повідомив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі каналу «1+1».

Він зазначив, що автори проєкту закону пропонують, щоб обов'язковість постановки на військовий облік залишалася лише для тих жінок, які мають професію медика, котра споріднена з професією військового медика.