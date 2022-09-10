Військовий облік жінок: для українок яких професій він буде обов'язковим

Роз’яснення дали у профільному комітеті.

Військовий облік жінок: для українок яких професій він буде обов'язковим
© МО України / Flickr

Початок процесу взяття на військовий облік жінок певних спеціальностей відтермінували до 1 жовтня 2023 року. Відповідно до законопроєкту, що рекомендований для ухвалення Верховною Радою, жінки-медики мають обов'язково стати на військовий облік, але зараз їх постановка на облік є добровільною. Про це повідомив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі каналу «1+1».

Він зазначив, що автори проєкту закону пропонують, щоб обов'язковість постановки на військовий облік залишалася лише для тих жінок, які мають професію медика, котра споріднена з професією військового медика.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





Интересные новости
ЗСУ не дали ворогу організовано піти з Високопілля: у полон потрапили десятки окупантів, фотоЗСУ не дали ворогу організовано піти з Високопілля: у полон потрапили десятки окупантів, фото
Захоплені військами РФ міста Луганської області чекає катастрофаЗахоплені військами РФ міста Луганської області чекає катастрофа
Мішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станціїМішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станції
"Кадировці" знайшли спосіб помститися росіянам за минуле: що відбувається під Херсоном"Кадировці" знайшли спосіб помститися росіянам за минуле: що відбувається під Херсоном
У Москві затримано відомого пропагандиста: ЗМІ озвучили причинуУ Москві затримано відомого пропагандиста: ЗМІ озвучили причину
Блок рекламы


Похожие новости
Створено єдиний номер екстреної допомоги: куди треба буде дзвонити, якщо потрібна "швидка" чи поліціяСтворено єдиний номер екстреної допомоги: куди треба буде дзвонити, якщо потрібна "швидка" чи поліція
«Хотілося б якихось конкретних реальних кроків»: Георгій Біркадзе розповів, як вирішити проблему із ЗАЕС«Хотілося б якихось конкретних реальних кроків»: Георгій Біркадзе розповів, як вирішити проблему із ЗАЕС
Окупанти депортують у Росію жінок і дітей із селища на ХарківщиніОкупанти депортують у Росію жінок і дітей із селища на Харківщині
У ЄС назвали умови, за яких Грузія стане кандидатомУ ЄС назвали умови, за яких Грузія стане кандидатом
«Така поїздка відбудеться» — Пєсков про можливий візит Путіна на Донбас«Така поїздка відбудеться» — Пєсков про можливий візит Путіна на Донбас
«Референдуму» не буде — бюлетені згоріли: ГУР доповів про результати спецоперації«Референдуму» не буде — бюлетені згоріли: ГУР доповів про результати спецоперації
Newsweek: Ветеран США пояснив, чому український наступ на Херсон буде «дуже кривавим»Newsweek: Ветеран США пояснив, чому український наступ на Херсон буде «дуже кривавим»
Комітет ВР схвалив законопроект про добровільний військовий облік жінокКомітет ВР схвалив законопроект про добровільний військовий облік жінок
Bloomberg: Трасс перемогла і замінить Джонсона, що буде далі?Bloomberg: Трасс перемогла і замінить Джонсона, що буде далі?
У заявах Пєскова все більше натяків на "жести доброї волі": експерт пояснив, яких територій вони можуть стосуватисяУ заявах Пєскова все більше натяків на "жести доброї волі": експерт пояснив, яких територій вони можуть стосуватися
Последние новости
Подгружаем последние новости