У деокупованому селі на Харківщини виявили перших жерт російських катувань

Місцевий мешканець повідомив Нацполіцію про місце поховання вбитих окупантами чоловіків, інформує ZN.ua.

У деокупованому селі на Харківщини виявили перших жерт російських катувань
© Суспільне UA

За декілька днів успішних контрнаступальних дій українських захисників на Харківщині, вже вдалося деокупувати з десяток населених пунктів та сотні квадратних кілометрів територій. На жаль поруч з радістю звільнення є й сумні новини. В нещодавно деокупованому селі Граково Чугуївського району вже є перші відомості про звірства окупаційних сил, повідомляє Суспільне.

За даними Національної поліції, Граково з 25 лютого було захоплено російськими загарбниками й аж до 7 вересня перебувало під їх контролем. Після звільнення села місцевий мешканець звернувся до українських правоохоронних органів аби повідомити про факт злочину окупаційних військ.

У березні до чоловіка звернулися росіяни з вимогою закопати тіла двох чоловіків. Відмовитися від цього було не можливо. У загиблих були помітні сліди катувань та пострілів у потилицю.

"Це сталося наприкінці чи в середині березня. До мене прийшли військові, погрожували зброєю, привели до місця, де були два молодих хлопці. Вже мертві. Я живу тут 7 років, їх не знаю. Звідки вони, як тут опинилися, теж не знаю. Людей треба було поховати" - розповідає чоловік.

Після поховання, свідок позначив місце, аби згодом, коли Граково буде звільнено, повідомити поліції. За словами чоловіка, окупанти поводили себе агресивно, виїхати на підконтрольну Україні територію не давали. Село має значні руйнування, тож люди були змушені жити в погребах чи підвалах.

За інформацією начальника Слідчого управління поліції Харківської області Сергія Болвінова, даний факт є не єдиним. Тільки у Граково є ще два подібні місця, проте оглянуть їх лише після розмінування територій.


Дар’я Кєпова, ZN.ua





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