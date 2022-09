Знеструмлення Енергодару ставить під загрозу безпечну експлуатацію ЗАЕС – Гроссі

У п'ятницю Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що обстріл поблизу Запорізької АЕС в Україні спричинив відключення електроенергії, що поставило під загрозу її безпечну експлуатацію. Глава МАГАТЕ закликав негайно створити зону ядерної безпеки та захисту навколо окупованої ЗАЕС.

"Обстріл призвів до повного відключення електроенергії в Енергодарі (місто) і поставив під загрозу безпечну роботу прилеглої Запорізької (атомної електростанції)", - написав у Twitter генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, назвавши це "драматичною подією".