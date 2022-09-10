Знеструмлення Енергодару ставить під загрозу безпечну експлуатацію ЗАЕС – Гроссі

Глава МАГАТЕ закликав створити довкола станції зону ядерної безпеки, інформує ZN.ua.

Знеструмлення Енергодару ставить під загрозу безпечну експлуатацію ЗАЕС – Гроссі
© SERGEI CHUZAVKOV/AFP via Getty Images

У п'ятницю Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що обстріл поблизу Запорізької АЕС в Україні спричинив відключення електроенергії, що поставило під загрозу її безпечну експлуатацію. Глава МАГАТЕ закликав негайно створити зону ядерної безпеки та захисту навколо окупованої ЗАЕС.

"Обстріл призвів до повного відключення електроенергії в Енергодарі (місто) і поставив під загрозу безпечну роботу прилеглої Запорізької (атомної електростанції)", - написав у Twitter генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, назвавши це "драматичною подією".

Shelling has caused a complete blackout в #Enerhodar and compromised надійної роботи в бік #Zaporizhzhya NPP. Це необхідна стійкість & Nuclear Safety & Security Protection Zone (NSSPZ) наближена до початку. An NPP не може бути pawn of war. https://t.co/jMMf7jk12S pic.twitter.com/7djejJe80G

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) September 9, 2022

Гроссі закликав негайно припинити обстріл міста та станції.

"Це має бути припинено та негайно узгоджено створення зони ядерної безпеки та захисту (NSSPZ). АЕС ніколи не може бути пішки війни", - йдеться у заяві.

Гроссі засумнівався, що вдасться відновити надійне електропостачання за межами майданчика ЗАЕС і висловив занепокоєння за життя співробітників станції та їхніх сімей, що загалом значно збільшує ризик ядерної аварії.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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