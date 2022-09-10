Знеструмлення Енергодару ставить під загрозу безпечну експлуатацію ЗАЕС – Гроссі

У п'ятницю Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що обстріл поблизу Запорізької АЕС в Україні спричинив відключення електроенергії, що поставило під загрозу її безпечну експлуатацію. Глава МАГАТЕ закликав негайно створити зону ядерної безпеки та захисту навколо окупованої ЗАЕС.
"Обстріл призвів до повного відключення електроенергії в Енергодарі (місто) і поставив під загрозу безпечну роботу прилеглої Запорізької (атомної електростанції)", - написав у Twitter генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, назвавши це "драматичною подією".
Гроссі закликав негайно припинити обстріл міста та станції.
"Це має бути припинено та негайно узгоджено створення зони ядерної безпеки та захисту (NSSPZ). АЕС ніколи не може бути пішки війни", - йдеться у заяві.
Гроссі засумнівався, що вдасться відновити надійне електропостачання за межами майданчика ЗАЕС і висловив занепокоєння за життя співробітників станції та їхніх сімей, що загалом значно збільшує ризик ядерної аварії.