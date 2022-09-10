Бойовика з Сербії засудили до позбавлення волі за участь у війні в Україні

Громадянин Сербії, 31-річного Владо Станіча засуджено позасудовим вироком до одного року позбавлення волі за участь у війні на території України в 2015 році, пише сербська редакція Радіо Свобода.

15 липня 2022 року Станіча заарештували в белградському аеропорту "Нікола Тесла", після чого він зізнався у скоєнні злочину під час слухання у чергового заступника державного прокурора.

Як пояснив суддя під час публічного оголошення вироку в п'ятницю, 9 вересня, Владо Станіч отримав мінімальний термін ув'язнення, передбачений за вчинення кримінального злочину участі у війні чи збройному конфлікті в іноземній країні, якщо злочин було вчинено у складі групи.