Шмигаль говорив із Моравецьким про розвиток прикордонної інфраструктури

Прем'єр-міністр України зустрівся з польським колегою у Києві

Шмигаль говорив із Моравецьким про розвиток прикордонної інфраструктури

Радий вітати у Києві Прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького. Високо цінуємо незмінно актуальну, своєчасну та вагому допомогу Польщі.

Про це в телеграмі написав прем'єр-міністр України деніс Шмигаль.

За його словами, серед основних тем зустрічі: військова підтримка, посилення санкцій проти агресора, підготовка до складного опалювального сезону та розвиток прикордонної інфраструктури.

З 1 жовтня Україна приєднується до конвенції NCTS (про режим спільного транзиту) і запропонував розпочати організацію спільного контролю на пунктах пропуску, нагадав прем'єр.

За його словами, Польща готова інвестувати у розвиток прикордонної інфраструктури, тому будівництво нових пунктів пропуску може відбуватися одразу із можливістю спільного контролю.

Також українська сторона передала Польщі пропозиції, як оперативно прискорити процес перетину кордону вантажівками. Зокрема щодо винесення фітосанітарного контролю за межі пунктів пропуску.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький прибув сьогодні з візитом до Києва. Програма візиту передбачає низку зустрічей, під час яких сторони обговорять геополітичну ситуацію, енергоринок, енергетичну та військову безпеку. Інформацію про візит оприлюднили із запізненням із міркувань безпеки.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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