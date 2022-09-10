Україна та Польща планують створити хаб для ремонту військової техніки
Його також використовуватимуть для навчання українських військових, інформує
Україна та Польща мають намір створити спеціальний хаб, де буде здійснюватися ремонт бойової техніки й проходитимуть навчання наших військових. Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на спільній з президентом України Володимиром Зеленським і головою Латвії Егілсом Левітсом
Моравецький розповів, що питання будівництва такого центру обговорювалося під час його зустрічі з Зеленським.
“Ми розмовляли сьогодні про організацію спеціального хабу, який слугував би ремонтові військової техніки, навчанню з нашими німецькими, голландськими, українськими партнерами. Будемо будувати такий хаб, де польські фірми будуть також ремонтувати військову техніку, будуть на цьому заробляти», – заявив Моравецький.