Україна та Польща планують створити хаб для ремонту військової техніки

Його також використовуватимуть для навчання українських військових, інформує ZN.ua.

Україна та Польща планують створити хаб для ремонту військової техніки
© Сайт президента України

Україна та Польща мають намір створити спеціальний хаб, де буде здійснюватися ремонт бойової техніки й проходитимуть навчання наших військових. Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на спільній з президентом України Володимиром Зеленським і головою Латвії Егілсом Левітсом пресконференції в Києві.

Моравецький розповів, що питання будівництва такого центру обговорювалося під час його зустрічі з Зеленським.

“Ми розмовляли сьогодні про організацію спеціального хабу, який слугував би ремонтові військової техніки, навчанню з нашими німецькими, голландськими, українськими партнерами. Будемо будувати такий хаб, де польські фірми будуть також ремонтувати військову техніку, будуть на цьому заробляти», – заявив Моравецький.


Максим Царук, ZN.ua





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