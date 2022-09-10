Нейтральній Швейцарії теж потрібна парасолька від російської загрози

Але вона поки не хоче йти шляхом Швеції та Фінляндії, які відмовилися від свого нейтралітету і подали заявки на вступ до НАТО, інформує ZN.ua.

Нейтральній Швейцарії теж потрібна парасолька від російської загрози
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Швейцарія не боїться прямого вторгнення російських військ, але різні гібридні загрози — шантаж, дезінформацію, кібератаки вважає реальними.

Результатом війни в Україні має стати тісніша співпраця Швейцарії з НАТО та ЄС. Водночас країні слід зберегти свій курс нейтралітету і зміцнити Збройні сили.

Такого висновку дійшов уряд Швейцарії у спеціальному доповненні до торішнього “Звіту про основи політики безпеки”, пише Swissinfo.

Як вказує МО Швейцарії після нападу Росії на Україну Федеральна рада хотіла якнайшвидше провести аналіз ходу війни та її наслідків для Швейцарії.

"В принципі, процес формування політики безпеки Швейцарії йде вірною дорогою", - сказала 7 вересня журналістам федеральний радник (міністр) Віола Амхерд, яка відповідає за оборону, захист населення та спорт. Однак, за її словами, необхідно посилити увагу в плані раннього виявлення викликів та загроз, розширити та зміцнити міжнародне військове співробітництво та послідовно фокусуватися на “гібридних загрозах” та збройних конфліктах.

"Війна в Україні показала, що Швейцарії є над чим попрацювати, зокрема, у таких галузях, як міжнародне співробітництво, стійкість до криз та безпека в галузі постачання ЗС усім необхідним", - уточнила Амхерд.

Своїм нападом на Україну Росія зруйнувала основи світопорядку, що спирається на право. Саме тому країні необхідне більш активне та тісне міжнародне співробітництво у галузі безпеки та оборонної політики.

Ця співпраця включає участь у навчаннях, в цілому розширення палітри можливостей військового співробітництва, інтенсифікацію партнерського статусу Швейцарії в рамках кооперації з НАТО та участь Збройних сил Швейцарії у рятувальних або евакуаційних операціях, що реалізуються силами Євросоюзу.

Під іноземними оборонними структурами мається на увазі, наприклад, така європейська структура, як Rapid Deployment Capacity. А ось вступ до НАТО для Берна не варіант, хоча з погляду Федеральної ради йти в питаннях безпекової політики поодинці і прагнути забезпечити собі в оборонній сфері повну автономію — це теж не вихід.

Зрозуміло, що в найближчому майбутньому Росія навряд чи нападе на Швейцарію безпосередньо, але цілком реальною залишається загроза “гібридної війни” з використанням таких методів, як дезінформація, тиск, шантаж, кібератаки чи таємні операції спецслужб.

“Уроки, витягнуті з війни в Україні, не можна один на один перенести на Швейцарію. Але на її тлі стає зрозуміло, що довгострокова орієнтація Збройних сил країни має відповідати потребам, які забезпечують ефективну оборону”, — такої думки дотримується “шеф армії” (вища військова посада у Швейцарії у мирний час) Томас Зюсслі. "Іншими словами, особливу увагу слід приділяти реальній боєздатності Збройних сил".


Юлія Мельничук, ZN.ua





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