Білий дім запросив у Конгресу додаткову підтримку для України

Білий дім оголосив, що шукає додаткове фінансування для України у Конгресі. Йдеться про суму майже 12 мільярдів доларів, яку американці хочуть витратити на військову та економічну допомогу Києву до кінця року.

Білий дім запросив у Конгресу додаткове фінансування для підтримки України протягом перших трьох місяців наступного фінансового року, який розпочинається на початку жовтня.

Адміністрація Джо Байдена просить 4,5 мільярда доларів на військову техніку та поповнення запасів Пентагону, 2,7 мільярда доларів на допомогу Україні у сфері оборони та розвідки та 4,5 мільярда доларів на економічну підтримку уряду у Києві.

"Майже дві третини раніше виділених на цю мету коштів вже використано, і ми очікуємо, що до кінця фінансового року буде виділено додаткову допомогу у розмірі 3,5 млрд доларів", - заявила представник Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу, передає polskieradio24.pl .

Жан-П'єр повідомила, що представники Білого дому проводять інтенсивні консультації з конгресменами обох партій, щоб підтримка України була міжпартійною.