Репарації від Росії: у Мін'юсті назвали суму та пояснили механізм

Втрати України оцінюються набагато вище.

Репарації від Росії: у Мін'юсті назвали суму та пояснили механізм
© Getty Images

Україна планує отримати від Росії репарацій у розмірі 300 млрд доларів через збитки, що були нанесений повномасштабною війною. Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська, повідомляє Deutsche Welle.

Він зазначив, що на Генеральній Асамблеї ООН Україна збирається домогтися прийняття резолюції, на якій надалі має базуватися створення міжнародного механізму відшкодування збитків.

"Ми хочемо отримати компенсацію за весь збиток, який Росія завдала Україні своєю агресивною війною", - сказав Малюська.

Однак видання зазначає, що втрати України від війни оцінюються набагато вище. Сума в 300 млрд доларів відповідає активам Центробанку Росії в країнах G7, заморожених через санкції.

Київ запросив доступ до цих коштів, а також до закордонних активів російських держпідприємств і конфіскованої власності російських олігархів.


Олена Середа, ZN.ua





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