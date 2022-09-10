У Москві депутати звернулися до Путіна із закликом скласти повноваження

Напередодні депутати в Санкт-Петербурзі запропонували звинуватити Путіна у державній зраді та усунути від посади, інформує ZN.ua.

У Москві депутати звернулися до Путіна із закликом скласти повноваження

Рада депутатів муніципального округу Ломоносівський у Москві прийняла звернення до президента РФ Владіміра Путіна із закликом скласти повноваження. Рішення опубліковане на офіційному сайті округу 9 вересня.

«Рада депутатів муніципального округу Ломоносівський вирішила ухвалити Протокольне рішення № 1, направити це рішення президенту Російської Федерації В.В. Путіну і розмістити на офіційному сайті муніципального округу Ломоносівський», - йдеться у документі.

У зверненні депутати дорікають президенту РФ за занадто довге перебування на посаді і прямо звинувачують у тому, що зовнішня політика, яку проводить Путін, відкинула Росію в епоху Холодної війни і призвела до зростання русофобії у світі.

«У зв'язку з вищевикладеним, просимо: звільнити себе з посади у зв'язку з тим, що ваші погляди, ваша модель управління безнадійно застаріли, і перешкоджають розвитку Росії та її людського потенціалу», - резюмується в зверненні.

Напередодні Рада муніципальної освіти Смольнінське у Санкт-Петербурзі запропонувала Держдумі звинуватити Владіміра Путіна у державній зраді для усунення його від посади. Поліція розпочала перевірки щодо депутатів.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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