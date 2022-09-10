Україна здатна повернути Крим протягом року – генерал США Ходжес

Україна вийшла на такий рівень, на якому зможе повністю відновити свій суверенітет, враховуючи Крим, протягом наступного року, заявив генерал Бен Ходжес, колишній командувач армії США у Європі, у коментарі виданню Newsweek в кулуарах Тбіліської міжнародної конференції Інституту Маккейна.

«Ось ми тут, через півроку після початку повномасштабного російського вторгнення, і передбачувана друга найкраща армія в світі тепер є другою найкращою армією в Україні. Наразі Росія контролює менше 20% території України, і її здатність проводити подальші наступальні операції практично вичерпана», – сказав Ходжес.

Ходжес підкреслив, що західним партнерам необхідно зараз надати київському уряду матеріальну та моральну підтримку для досягнення повної військової перемоги.

«Потрібна заява про те, що ми хочемо перемоги України, що ми хочемо, щоб вона повернула всю свою територію, що ми хочемо, щоб вона могла захистити себе в майбутньому, і що ми будемо робити все необхідне, щоб допомогти їм це зробити», - сказав Ходжес.

Що саме потрібно Україні для досягнення цих цілей, залишається питанням без загальнодоступної відповіді. Проте Ходжес упевнений, що Вашингтон повністю усвідомлює потреби України.

«Ми не повинні публічно говорити про ці потреби детально, тому що ворог не має знати ваші можливості та недоліки. Але я на 100% впевнений, що Міністерство оборони США і Рада національної безпеки точно знають, що потрібно Україні, що українці їм це сказали», – сказав він.

Ходжес також хотів би, щоб уряд США змінив спосіб оприлюднення своєї матеріальної підтримки України.

«Коли адміністрація каже: «ми поставили два мільйони цих, десять тисяч тих, на Х мільярдів доларів чого завгодно», ці цифри абсолютно не мають значення. Єдина цифра, яка має значення — це відсоток потреби. Натомість я хотів би почути: «ми зробили 80% того, що потрібно Україні, щоб перемогти Росію та повернути її територію, і ми працюємо над іншими 20%», — пояснив Ходжес.