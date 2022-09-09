Рада ЄС погодила виділення Україні €5 мільярдів допомоги

Вчора пропозицію надати Україні цей транш висунула Єврокомісія, інформує ZN.ua.

Рада ЄС погодила виділення Україні €5 мільярдів допомоги

Рада Європейського Союзу схвалила виділення Україні траншу макрофінансової допомоги на суму 5 мільярдів євро, повідомила пресслужба Міністерства фінансів Чехії, яка головує у Раді ЄС.

За словами міністра фінансів Збинека Станюри, €5 млрд підуть на підтримку повсякденної діяльності держави та забезпечать роботу критичної інфраструктури.

Цей транш є другим серед тих, які анонсував Євросоюз для України: перший на суму мільярд євро країна отримала в липні, узгодження наступного траншу на суму 3 мільярди євро планують узгодити на наступних засіданнях Ради ЄС.

Кредит загальною сумою 9 мільярдів євро Євросоюз виділяє Україні з умовою про погашення протягом 25 років з 10-річним пільговим періодом. Відсотки мають покрити з бюджету ЄС.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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