"Нам нема куди їхати": росіян почали активно гнати з Польщі

"Нам нема куди їхати": росіян почали активно гнати з Польщі

Громадяни росії, які проживають у Польщі та хочуть отримати дозвіл на проживання, почали отримувати відмови через "загрозу безпеці держави".

Повідомляється, що росіяни, які отримують в Польщі відмови в отриманні дозволу на проживання, створили телеграм-чат "Ми не загроза для Польщі". У ньому викладають свої проблеми.

"Серед тих, хто отримав відмови, є як ті, хто жив у Польщі кілька років, так і ті, хто приїхав після початку війни в Україні. Нам відомі і випадки, коли дозволи на проживання не видавали чоловіку чи дружині громадян Польщі", - зазначають творці Тelegram-чату "Ми не загроза для Польщі".

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"Ми не знаємо, чи пов'язані відмови з нашим громадянством чи з війною в Україні, ми просто шукаємо чесного та об'єктивного розгляду за кожною справою окремо. Більшість із тих, з ким ми спілкувалися, не підтримують війну в Україні, вони допомагали українцям, волонтерили, відправляли пожертви, приймали біженців. Нам нікуди їхати, повернутися до росії ми не можемо. Наприклад, відмови отримали хлопці призовного віку. Вони не хочуть повертатися, потрапити під загальну мобілізацію та опинитися на фронті", - продовжують співрозмовники.

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Алексей Ионов, politeka.net





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