Рашисти залишилися без цілого полку: "Припинив своє існування"

Активний контрнаступ Сил оборони України примушує рашистів здаватися в полон, утікати із окупованих територій або через втрату великої кількості особового складу взагалі припиняти існування.

Сама така доля спіткала 237-й гвардійський десантно-штурмовий полк РФ , повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

«237-й гвардійський десантно-штурмовий полк рф припинив своє існування у зв'язку з загибеллю або пораненням всіх військовослужбовців. Значна частина з тих, хто вижив, перебувають у вкрай важкому стані», – йдеться у повідомленні.

У розвідці також зазначають, що у пропагандистських ЗМІ поширюється інформація про те, що контрнаступ ЗСУ це фейкова «піар-акція». «Кремлівська пропаганда намагається переконати своїх громадян, що всі повідомлення про контрнаступ – «показовий виступ» для Європи та цивілізованого світу. А все надане західне озброєння та військова техніка продані невідомим покупцям», – йдеться у повідомленні.