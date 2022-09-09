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2022-09-09
Прихильників "руського миру" активно шукають на звільненій Харківщині: у ГБР розповіли про процес
Після звільнення Збройними силами України міста Балаклія Харківської області працівники ДБР розпочали у населеному пункті фільтраційні заходи та слідчі дії.
Мета заходів – унеможливлення підривної діяльності росіян та їхніх прибічників.
"Працівники ДБР спільно з іншими правоохоронцями ретельно відпрацьовують інформацію щодо осіб, які під час тимчасової окупації співпрацювали з агресорами, а також перевіряють тих, хто може становити загрозу національній безпеці”, - додали у Державному бюро розслідувань.
Алексей Ионов, politeka.net