Прихильників "руського миру" активно шукають на звільненій Харківщині: у ГБР розповіли про процес

Прихильників "руського миру" активно шукають на звільненій Харківщині: у ГБР розповіли про процес

Після звільнення Збройними силами України міста Балаклія Харківської області працівники ДБР розпочали у населеному пункті фільтраційні заходи та слідчі дії.

Про це повідомили у пресслужбі бюро.

Мета заходів – унеможливлення підривної діяльності росіян та їхніх прибічників.

"Працівники ДБР спільно з іншими правоохоронцями ретельно відпрацьовують інформацію щодо осіб, які під час тимчасової окупації співпрацювали з агресорами, а також перевіряють тих, хто може становити загрозу національній безпеці”, - додали у Державному бюро розслідувань.


Алексей Ионов, politeka.net





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