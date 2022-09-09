Окупанти обстріляли центр Харкова, було не менше 7 прильотів: фото та відео

Російська армія не перестає обстрілювати Харків. Близько 14:10 п'ятниці, 9 вересня, у місті прогриміло щонайменше сім вибухів. Під удар потрапив Шевченківський район, постраждав дитячий садок.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram-каналі, інформує Апостроф .

"Потужний обстріл Харкова з РСЗВ. Поки що точно відомо про прильоти у Шевченківському районі. Попередньо постраждав дитсадок та пожежа на одній автозаправці. Про постраждалих інформація уточнюється", - написав він.

Терехов додав, що є потрапляння до приватних будинків, у деяких із них виникли пожежі. Також прильоти до дитячого будинку творчості та школи, в об'єкт спортивної інфраструктури. Горить дитячий садок у центральній частині міста.

Він закликав усіх харків'ян бути максимально обережними та перебуває у укриттях.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, удари, ймовірно, були завдані з "Ураганів". Спочатку прогриміли вибухи, а потім дали сповіщення про повітряну тривогу. За півгодини після обстрілу в місті знову пролунали вибухи.