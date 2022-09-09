Путін збирає Раду безпеки після провалу російських військ під Харковом

Після того, як армія РФ через контрнаступ України почала втрачати окуповані території , а 10-тисячне угрупування в Харківській області опинилося під загрозою оточення, президент Росії Володимир Путін прийняв рішення зібрати Раду безпеки. Про це пише The Moscow Times.

За даними видання , у оперативній нараді, яка пройде в середині дня у п’ятницю візьмуть участь 12 вищих чиновників. Це керівники всіх силових структур (Міноборони, МВС, ФСБ, Служба зовнішньої розвідки), голови обох палат парламенту, а також міністр закордонних справ Сергій Лавров, колишній президент Дмитро Медведєв та секретар Микола Патрушев.

У виданні додають, що за словами прес-секретаря президента Дмитра Пєскова, Кремль не коментуватиме хід військових дій, в результаті яких, за заявами Києва, російська армія втратила Балаклію — місто з населенням близько 30 тисяч осіб, розташоване за 90 км від обласного центру.

Президент України Володимир Зеленський у четвер повідомив, що з початку осені внаслідок контрнаступу ЗСУ звільнили десятки населених пунктів на території понад тисячу квадратних кілометрів.