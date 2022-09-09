Путін збирає Раду безпеки після провалу російських військ під Харковом

На оперативну нараду збирають всіх керівників силових відомств

Путін збирає Раду безпеки після провалу російських військ під Харковом
Путін збирає Радбез
© Сайт президента РоSSии

Після того, як армія РФ через контрнаступ України почала втрачати окуповані території , а 10-тисячне угрупування в Харківській області опинилося під загрозою оточення, президент Росії Володимир Путін прийняв рішення зібрати Раду безпеки. Про це пише The Moscow Times.

За даними видання, у оперативній нараді, яка пройде в середині дня у п’ятницю візьмуть участь 12 вищих чиновників. Це керівники всіх силових структур (Міноборони, МВС, ФСБ, Служба зовнішньої розвідки), голови обох палат парламенту, а також міністр закордонних справ Сергій Лавров, колишній президент Дмитро Медведєв та секретар Микола Патрушев.

У виданні додають, що за словами прес-секретаря президента Дмитра Пєскова, Кремль не коментуватиме хід військових дій, в результаті яких, за заявами Києва, російська армія втратила Балаклію — місто з населенням близько 30 тисяч осіб, розташоване за 90 км від обласного центру.

Президент України Володимир Зеленський у четвер повідомив, що з початку осені внаслідок контрнаступу ЗСУ звільнили десятки населених пунктів на території понад тисячу квадратних кілометрів.


Артем Руденко, ZN.ua





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