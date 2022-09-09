В Австрії оцінили ймовірність капітуляції Путіна

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг заявив, що його країна готова підтримати відновлення мирних перемовин Києва та Москви. Проте там сумніваються, що російський президент Владімір Путін може відмовитися від своїх планів щодо завоювання України. Таку думку Шалленберг висловив під час інтерв'ю Wiener Zeitung.

"Звичайно, якщо дипломатія стане домінуючою силою, ми були б готові прийняти переговорників. Але ми дуже далекі від цього, -= зазначив Шалленберг. - Навіть після виступу Путіна у Владивостоці можна побачити, що у нього ні найменшого бажання здатися. Зовсім навпаки. Ціль Росії, схоже, все ще полягає в тому, щоб знищити Україну".