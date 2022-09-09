ЗСУ на підході до Куп'янська: чому звільнення цього міста настільки важливе

Бійці ЗСУ можуть поеврнути Куп'янськ Харківської області під свій контроль протягом найближчих 72 годин.

Такі дані озвучують аналітики Американського інстиуту вивчення війни, пише Politeka.net.

Експерти підкреслюють, що українські успіхи створюють тріщини не лише в обороні, а й у російському інформаційному просторі, оскільки інформаційна стратегія рф заснована на поданні російського вторгнення як простої та бездоганної операції.

«ЗСУ, швидше за все, звільнять Куп'янськ протягом наступних 72 годин, що серйозно погіршить, але не повністю переріже російські наземні лінії комунікацій із Ізюмом», - припускають в Інституті.

У свою чергу радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, чому так важливо звільнити Куп'янськ зі стратегічної точки зору.

«Куп’янськ – це ключове стратегічне місце, через яке все харківське угруповання російських військ отримувало поповнення і резерви. Це такий ключовий транспортний вузол, який треба буде забрати й вже після цього дивитися, чи нам йти на Північ, чи трохи вниз на Південь. У такий спосіб розрізати це угруповання російських військ і не давати їм можливості працювати в режимі постійного пересування резервів», - пояснив Подоляк в інтерв’ю каналу 24.

Також представник ОП прокоментував паніку і здивування росіян через контрнаступ ЗСУ і звільнення територій.

«Мені здається, що росія настільки інтелектуально слабка, що на 197 день вже можна було б зрозуміти, що Україна – це взагалі інша держава, яка воює інакше. У нас абсолютно відмобілізовані Збройні Сили, які професійно стоять набагато вище, ніж російська армія, зокрема ці хвалені "десантники", "спецнази" тощо. Тому все йде за українським планом абсолютно чітко», - заявив подоляк, підкресливши, що питання було тільки у кількості ресурсів.

Нагадаємо, Куп'янськ був окупований рашистами майже відразу після початку повномасштабного військового вторгнення - у лютому.