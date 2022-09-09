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2022-09-09
Війну можна виграти і без ракет ATACMS — експерт
Та потрібно розуміти, якою буде ціна перемоги за таких умов, інформує
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Військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Олег Жданов вважає, що Сили оборони можуть виграти війну і без далекобійних ракет ATACMS, якщо союзники так і не нададуть їх нам.
"Можна закінчити війну навіть зі стрілецькою зброєю, з одними автоматами, але ціна перемоги буде набагато вище. Я маю на увазі втрати і терміни закінчення цієї війни", –
Він додав, що Захід повинен нарешті зрозуміти, що тривалість війни буде залежати від паритету зброї.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua