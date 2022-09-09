Війну можна виграти і без ракет ATACMS — експерт

Військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Олег Жданов вважає, що Сили оборони можуть виграти війну і без далекобійних ракет ATACMS, якщо союзники так і не нададуть їх нам.

"Можна закінчити війну навіть зі стрілецькою зброєю, з одними автоматами, але ціна перемоги буде набагато вище. Я маю на увазі втрати і терміни закінчення цієї війни", – зазначив експерт.

Він додав, що Захід повинен нарешті зрозуміти, що тривалість війни буде залежати від паритету зброї.