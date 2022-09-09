"Тяжко писати, плачу": до рук ЗСУ потрапило передсмертне послання окупанта

"Тяжко писати, плачу": до рук ЗСУ потрапило передсмертне послання окупанта

«Коли виросте синок, скажи, що тато дуже хотів повернутися додому, бути найкращим татом».

Це рядки із «передсмертної записки» бійця так званої «ЛНР» із смт Калініне Луганської області. Вона була знайдена розвідкою батальйону спецпризначення «Дике поле» Бригади Богуна поблизу Балаклії Харківської області.

У своєму посланні чоловік пише, що їх використовували на війні як «гарматне м'ясо», кинули без нормального боєкомплекту та озброєння та зазначає, що «погано вмирати влітку, зараз би на море». Послання датоване 17 липня цього року.

«Тяжко писати, плачу, але треба…», - пише окупант. Чоловік просить дружину розповісти їхньому синові, коли той подорослішає, що тато дуже хотів повернутися додому і бути найкращим батьком.

«Я випив та пишу емоційно. Я знаю, що все це забудеться і ти житимеш своїм життям, знайдеш собі нового чоловіка, а я просто зникну у війні, як і всі пацани. Прикро, що навіть не пожив нормально. Скажи, що тато був спортсменом, не курив і не пив...», - йдеться у записці.

На листку також можна побачити літери PUBG. Можливо, це натяк на розраховану на багато користувачів онлайн-гру в жанрі королівської битви, що розробляється і видається студією PUBG Corporation. У грі до 100 гравців, які десантуються на острів, після чого шукають спорядження та зброю, щоб убити інших учасників і при цьому залишитися в живих. Доступна безпечна зона на внутрішньоігровій карті з часом починає зменшуватися, роблячи доступний простір тіснішим, щоб зіштовхувати між собою гравців. Останній гравець, що вижив, або команда перемагає в раунді.


Катерина Петренко, politeka.net





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