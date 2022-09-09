В МВС розповіли, що в першу чергу робитимуть на звільнених територіях

Українська влада повертається

В МВС розповіли, що в першу чергу робитимуть на звільнених територіях
Українська влада повертається на Харківщину
© http://mvs.gov.ua/

В українські міста і села на деокупованих територіях Харківської області повертається українська влада. Міністерство внутрішніх справ України направить туди підрозділи поліції та ДСНС. Про це розповів на брифінгу у Харкові очільник МВС Денис Монастирський.

За словами міністра, в першу чергу потрібно забезпечити гуманітарні потреби жителів звільнених територій.

"Відновлення нормальної життєдіяльності та розв’язання безпекових питань на звільнених територіях будуть першочерговою задачею для органів влади та силових структур області. У пріоритеті - швидке повернення функцій комунального господарства, міцна гуманітарна підтримка, чітка робота правоохоронної системи ", - сказав Монастирський.

За його словами однією з головних задач підрозділів МВС України на Харківщині це забезпечити розмінування об’єктів і створити безпечний простір для населення та роботи комунальних служб.

«Основна частина правоохоронців вийшла з окупованих територій і продовжила службу в органах Національної поліції. Для організації роботи на звільнених від ворога територіях є чітка стратегія дій, направлена на максимально швидке відновлення діяльності правоохоронної системи», - додав міністра.

Також, за його словами на звільнених територіях будуть призначені окремі керівники військових адміністрацій, які будуть відповідати за забезпечення першочергових потреб громадян, які залишалися на окупованих територіях.


Артем Руденко, ZN.ua





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