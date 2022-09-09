В МВС розповіли, що в першу чергу робитимуть на звільнених територіях

В українські міста і села на деокупованих територіях Харківської області повертається українська влада. Міністерство внутрішніх справ України направить туди підрозділи поліції та ДСНС. Про це розповів на брифінгу у Харкові очільник МВС Денис Монастирський.

За словами міністра , в першу чергу потрібно забезпечити гуманітарні потреби жителів звільнених територій.

"Відновлення нормальної життєдіяльності та розв’язання безпекових питань на звільнених територіях будуть першочерговою задачею для органів влади та силових структур області. У пріоритеті - швидке повернення функцій комунального господарства, міцна гуманітарна підтримка, чітка робота правоохоронної системи ", - сказав Монастирський.

За його словами однією з головних задач підрозділів МВС України на Харківщині це забезпечити розмінування об’єктів і створити безпечний простір для населення та роботи комунальних служб.

«Основна частина правоохоронців вийшла з окупованих територій і продовжила службу в органах Національної поліції. Для організації роботи на звільнених від ворога територіях є чітка стратегія дій, направлена на максимально швидке відновлення діяльності правоохоронної системи», - додав міністра.

Також, за його словами на звільнених територіях будуть призначені окремі керівники військових адміністрацій, які будуть відповідати за забезпечення першочергових потреб громадян, які залишалися на окупованих територіях.