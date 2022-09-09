У розвідці розповіли, на скільки часу Росії ще вистачить ракет. Спойлер: йдеться про роки

Представник ГУР МО Вадим Скібіцький розповів, що Росії може вистачити ракет для ударів по Україні ще на три роки. При цьому, в окупантів залишилось вже менш як 200 "Іскандерів", тому їх бережуть, а по нашій країні випускають ракети С-300, які вже треба утилізувати. Про це він розповів УП , інформує ZN.ua .

"У них дефіцит в "Іскандерах", у них залишилося менше 200 - це реальність. "Іскандер" зараз застосовується дуже рідко. Востаннє, буквально у серпні, коли вони застосували в район Києва, з території Білорусі, - розповів Скібіцький. - Кількість ракет залежить від того, що зараз застосовує РФ . Ми порахували С-300 - це ракети, які перебувають на зберіганні уже більше 30 років, а більшість з них років 35-40. Це по суті ракета, яку необхідно виводити з бойового складу. Її переробляють. Їх порядка 7 тисяч".

Він зауважив, що росіянам навіть простіше просто випустити ці ракети по нашій території, позаяк на утилізацію потрібно тратити гроші.

"Якщо порахувати, скільки вони використовують, то їм вистачить цих ракет ще на 3 роки. Система "Калібр", по підрахунках, вони могли вироблять в рік 150-180 ракет. І той запас, який у них є, вони уже бережуть, тому що близько 70% комплектуючих не російського виробництва", - підсумував він.