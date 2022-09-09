Учора Росія втратила на фронті 650 військових та багато техніки: Генштаб озвучив деталі

Тепер окупантам "спекотно" одразу на двох напрямках - донецькому та харківському, інформує ZN.ua.

Учора Росія втратила на фронті 650 військових та багато техніки: Генштаб озвучив деталі
© Getty Images

Учора ЗСУ ліквідували 650 російських військових. Після цього загальна кількість втрат серед особового складу армії ворога зросла до 51 900 "двохсотих". Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні втрати ворога станом на 9 вересня:

  • танків - (+10) од,
  • бойових броньованих машин - (+18) од,
  • артилерійських систем – 1237 (+11) од,
  • РСЗВ – 306 (+1) од,
  • засоби ППО ? 159 (+0) од,
  • літаків – 239 (+0) од,
  • гелікоптерів – 211 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 888 (+4),
  • крилаті ракети ? 214 (+0),
  • кораблі /катери ? 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3399 (+55) од,
  • спеціальна техніка ? 114 (+4).

"Найбільших втрат противник зазнав на харківському та донецькому напрямках", - повідомляють в Генштабі.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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