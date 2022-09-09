Новостей.COM ⇒
2022-09-09
Учора Росія втратила на фронті 650 військових та багато техніки: Генштаб озвучив деталі
Тепер окупантам "спекотно" одразу на двох напрямках - донецькому та харківському, інформує
© Getty Images
Учора ЗСУ ліквідували 650 російських військових. Після цього загальна кількість втрат серед особового складу армії ворога зросла до 51 900 "двохсотих". Про це
Загальні втрати ворога станом на 9 вересня:
- танків - (+10) од,
- бойових броньованих машин - (+18) од,
- артилерійських систем – 1237 (+11) од,
- РСЗВ – 306 (+1) од,
- засоби ППО ? 159 (+0) од,
- літаків – 239 (+0) од,
- гелікоптерів – 211 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 888 (+4),
- крилаті ракети ? 214 (+0),
- кораблі /катери ? 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3399 (+55) од,
- спеціальна техніка ? 114 (+4).
"Найбільших втрат противник зазнав на харківському та донецькому напрямках", - повідомляють в Генштабі.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua