Учора Росія втратила на фронті 650 військових та багато техніки: Генштаб озвучив деталі

Учора ЗСУ ліквідували 650 російських військових. Після цього загальна кількість втрат серед особового складу армії ворога зросла до 51 900 "двохсотих". Про це повідомляє Генштаб ЗСУ .

Загальні втрати ворога станом на 9 вересня:

танків - (+10) од,

бойових броньованих машин - (+18) од,

од, артилерійських систем – 1237 (+11) од,

од, РСЗВ – 306 (+1) од,

од, засоби ППО ? 159 (+0) од,

літаків – 239 (+0) од,

гелікоптерів – 211 (+1) од,

од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 888 (+4),

крилаті ракети ? 214 (+0),

кораблі /катери ? 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3399 (+55) од,

од, спеціальна техніка ? 114 (+4).

"Найбільших втрат противник зазнав на харківському та донецькому напрямках", - повідомляють в Генштабі.