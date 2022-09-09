Директор ЦРУ: «Важко сприймати результати Путіна у війні проти України якось інакше, ніж провал»

Вільям Бернс зазначив, що розпочата Росією війна проти України не лише показала слабкість армії агресора, а й нанесла шкоду економіці та наступним поколінням росіян, інформує ZN.ua.

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що повномасштабне вторгнення РФ до України можна розглядати лише як провал, пише The New York Times. Бернс зазначив, що через пів року дуже жорстокої війни Україна почала контрнаступ.

Говорячи, про контрнаступальні атаки на півдні України та в Харківські області директор ЦРУ зазначив, що російський президент Владімір Путін сильно недооцінив мужність та здатність українців боротися. За словами Бернса, хоч останній розділ у цій війні ще не написаний, однак «важко сприймати результати Путіна у війні якось інакше, ніж провал».

Директор ЦРУ певен, що російський президент був оточений радниками, які не бажають кидати йому виклик. Також на думку Бернса, Путін помилково вважає, що європейська рішучість похитнеться, а американська увага до російсько-української війни зникне, якщо бойові дії затягнуться надовго.

«Зараз Путін робить ставку на те, що він буде жорсткішим, ніж українці, європейці, американці. Я вважаю, і мої колеги з ЦРУ вважають, що Путін помиляється щодо цієї ставки, так само як він глибоко помилявся у своїх припущеннях минулого лютого щодо волі України до опору», – сказав Бернс під час виступу на конференції Billington CyberSecurity у Вашингтоні.

Він додав, що така позиція Путіна мала серйозні наслідки. Зокрема, була не лише виявлена слабкість армії РФ, також розв’язана Росією війна завдала довгострокової шкоди російській економіці та поколінням росіян.





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