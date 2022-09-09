У розвідці Британії оцінили ймовірність вторгнення в Україну білоруської армії

Там констатували, що у цих військ обмежені наступальні можливості, інформує ZN.ua.

У розвідці Британії оцінили ймовірність вторгнення в Україну білоруської армії
© Міністерство оборони республіки Білорусь

У розвідці Великої Британії не вважають, що білоруські військові навчання біля українського кордону є сигналом підготовки армії РБ до вторгнення в нашу державу. Про це сказано в останньому зведенні відомства, яке пресслужба опублікувала на сторінці у Твіттер.

Там зауважили, що військові маневри білоруської армії відбуваються неподалік Бреста, навколо Мінська та у Вітебській області.

"Хоча використання Росією території Білорусі відіграло важливу роль у провалі наступу на Київ після 24 лютого, армія РБ має обмежені наступальні можливості", - підсумували британці.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 9 September 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/yjMkoFXmDA

?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/u06XvzWTT2

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) September 9, 2022


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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