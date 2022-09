У розвідці Британії оцінили ймовірність вторгнення в Україну білоруської армії

У розвідці Великої Британії не вважають, що білоруські військові навчання біля українського кордону є сигналом підготовки армії РБ до вторгнення в нашу державу. Про це сказано в останньому зведенні відомства, яке пресслужба опублікувала на сторінці у Твіттер .

Там зауважили, що військові маневри білоруської армії відбуваються неподалік Бреста, навколо Мінська та у Вітебській області.

"Хоча використання Росією території Білорусі відіграло важливу роль у провалі наступу на Київ після 24 лютого, армія РБ має обмежені наступальні можливості", - підсумували британці.